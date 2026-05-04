Ильхам Алиев: И Армения, и Азербайджан уже получили реальные выгоды от мира

И Армения, и Азербайджан уже получили реальные выгоды от мира.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на 8-ом саммите Европейского политического сообщества, проходящем в Ереване.

«Моё участие в саммите наглядно показывает, что мир между Азербайджаном и Арменией является реальностью», -отметил Ильхам Алиев.

Он также напомнил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения, что стало важным этапом на пути к окончательной нормализации отношений.