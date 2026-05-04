Генеральный секретарь Межпарламентского союза посетил Парк Победы - ФОТО
4 мая генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и его супруга Стелла Чунгонг посетили парк Победы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генеральный секретарь и его супруга возложили цветы к монументу Победы.
Затем гостям была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шехидов и сохранения в памяти поколений грандиозной исторической Победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне.
