Генеральный секретарь Межпарламентского союза посетил Парк Победы - ФОТО

4 мая генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и его супруга Стелла Чунгонг посетили парк Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генеральный секретарь и его супруга возложили цветы к монументу Победы.

Затем гостям была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шехидов и сохранения в памяти поколений грандиозной исторической Победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне.