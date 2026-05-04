Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко раскритиковал ПАСЕ и Европарламент, выступая в формате видеосвязи на проходящем в Ереване 8-м саммите Европейского политического сообщества.

Глава государства обвинил эти структуры в двойных стандартах и попытке подрыва мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

«К сожалению, двойные стандарты сегодня стали для ПАСЕ своего рода modus operandi (образом действия). Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и любой другой страны, и в этом вопросе двойные стандарты неприемлемы», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Говоря о Европарламенте, он подчеркнул, что эта структура вместо поддержки мирного процесса предпочитает саботировать его. Глава государства напомнил, что с мая 2021 года, то есть, через шесть месяцев после окончания Второй Карабахской войны, и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 предвзятых резолюций против Азербайджана: «Только представьте: 14 резолюций за пять лет – это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, намеренно прямо перед саммитом».

«Вместо того чтобы заниматься такими фундаментальными проблемами некоторых государств-членов, как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европарламент нацеливается на Азербайджан, распространяя клевету и ложь. И причина в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности», - сказал Ильхам Алиев.

Он обратил внимание на решение Милли Меджлиса Азербайджана о приостановлении сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям. «Учитывая, что в ходе саммита ЕПС мы открыто обмениваемся мнениями и опасениями, я просто хотел проинформировать коллег о происходящем в этой связи, чтобы не было дезинформации и манипуляций вокруг данного решения», - отметил глава государства.