В Иране назвали условия для прекращения войны с США

Секретарь Совета политической целесообразности и бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи заявил, что Тегеран рассмотрит вопрос о завершении боевых действий только при выполнении двух требований: полной компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, и предоставления гарантий безопасности на будущее.

По словам Резайи, такие гарантии невозможны без ухода США из Персидского залива и вывода всех американских баз из региона. Он подчеркнул, что Иран не отступит, пока Вашингтон не выполнит эти условия.

