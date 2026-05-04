Тегеран требует согласования прохода через Ормузский пролив

Вооруженные силы Ирана продолжают контролировать Ормузский пролив и призывают все суда воздерживаться от прохода через него без согласования с Тегераном.

Об этом заявил командующий центрального штаба иранских войск "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи.

"Мы всеми силами обеспечиваем безопасность Ормузского пролива и управляем ситуацией. Мы призываем все торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от любых действий по проходу без координации с вооруженными силами, размещенными в Ормузском проливе, чтобы их безопасность не оказалась под угрозой", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Абдоллахи предупредил, что любые иностранные вооруженные силы, особенно армия США, будут подвергнуты ударам, если захотят приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него.

Источник: ТАСС