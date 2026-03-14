На сегодняшнем субботнике в Баку вымыты 537 улиц - ФОТО

Сегодня в Баку прошёл субботник на 537 улицах

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, 14 марта, в преддверии одного из самых любимых праздников нашего народа — Новруза, по инициативе Исполнительной власти города Баку был проведён общегородской субботник под девизом «Встречаем Новруз в чистом городе» с целью повышения уровня санитарной чистоты города и ухода за зелёными насаждениями.

С самого утра техника коммунальных служб Исполнительной власти города Баку обеспечивала мытьё 537 основных улиц и проспектов моющими средствами, а также проводились масштабные работы по уборке и благоустройству.

В субботнике активно приняли участие коллективы предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, представители частного сектора и жители города, откликнувшиеся на призыв Исполнительной власти, вместе с сотрудниками исполнительных органов.