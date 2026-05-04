Кошта: Саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря миру между Азербайджаном и Арменией

8-й Саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

Он отметил, что благодаря мирному процессу и прогрессу, достигнутому в армяно-турецких отношениях, Южный Кавказ вступил в трансформационный этап.