В частной клинике Баку выявлена кража 5000 манатов из кассы

В одной из частных клиник Насиминского района столицы совершена кража. В полицию поступило обращение из медицинского центра о хищении 5000 манатов из кассы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления 29-летняя Л. Мамедова, передает 1news.az.

В ходе расследования выяснилось, что она, работая в клинике кассиром, присваивала денежные средства частями в разное время.

По факту проводится расследование.