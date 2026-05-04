Пашинян: в 2022 году мы с президентом Азербайджана приняли решение, изменившее ход игры

В рамках 1-го саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Праге в 2022 году, по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля была организована четырехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Именно там президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли решение, изменившее ход игры.

Об этом во время пленарного заседания 8-го саммита Европейского политического сообщества 4 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, тогда Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Он добавил, что это соглашение создало реальную возможность для достижения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, очертило архитектуру будущего мира и привело к августовскому Вашингтонскому мирному саммиту 2025 года. Пашинян напомнил, что тогда в Белом доме при поддержке и участии президента США Дональда Трампа президент Азербайджана и он подписали мирную декларацию.

«Президент Соединенных Штатов также подписал ее в качестве свидетеля. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали договор об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Сейчас мы находимся на пути, который приведет к реализации очень важного проекта – TRIPP. Он будет способствовать миру посредством разблокирования региональных коммуникаций, создания новых международных маршрутов с Востока на Запад и с Юга на Север, внося огромный вклад в устойчивость международных цепочек поставок», - заключил премьер-министр Армении.

Источник: news.am