Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи считает, что "зонтик безопасности", предлагаемый Соединенными Штатам другим странам, не решает и не сможет решить проблему, возникшую вокруг прохождения судов по Ормузскому проливу.

Об этом он написал на своей странице в Х.

"Зонтик безопасности" США оказался дырявым и скорее создает проблемы, чем их решает", - считает Арагчи. По его словам, Соединенные Шиаты сейчас "упрашивают других, даже Китай, помочь им обеспечить безопасность [судоходства] в Ормузском проливе".

Иранский министр обратился к соседним арабским странам с призывом "изгнать иностранных агрессоров", так как, по убеждению Аррагчи, "их единственной заботой является Израиль".