КСИР сообщил о 50-й волне ракетных ударов по Израилю и военным объектам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) объявил о проведении 50-й с начала эскалации в регионе волне ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США.

"В ходе 50-й волны операции "Правдивое обещание - 4" были атакованы базы армии США, расположенные в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке", - указывается в сообщении корпуса, которое приводит агентство Fars. КСИР также сообщил об ударах по радарам раннего предупреждения на израильской территории. В заявлении отмечается, что операция проводилась "с использованием разрушительных беспилотников".

