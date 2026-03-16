Сегодня день памяти Энвера Гасанова: Последнее интервью народного артиста - ВИДЕО

Ровно год назад 16 марта 2025 года не стало известного азербайджанского актёра и режиссера, народного артиста Азербайджана Энвера Гасанова.

Энвер Гасанов родился 17 августа 1950 года в Баку. До 7-го класса учился в школе № 190, затем перешёл в Школу рабочей молодёжи. Это было связано с тем, что в 1965 году он поступил на курсы киноактёра, открытые Адилем Искендеровым на киностудии «Азербайджанфильм» им. Джафара Джаббарлы.

В 1969 году окончил курсы киноактера. В 1969-1973 годах учился на факультете кино и драматического актерского мастерства Азербайджанского государственного института искусств.

С 1965 года работал на киностудии «Азербайджанфильм».

Начал сниматься в кино с юных лет. Среди его наиболее известных ролей - Джалал в фильме «Хочу семерых сыновей», Шахбаз в фильме «Дервиш взрывает Париж», Тархан в фильме «Бабек», Сирадж в фильме «Оседлайте коней» и Мурад в фильме «Последняя ночь детства».

Как режиссер Энвер Гасанов снял документальные фильмы «Зов Ходжалы», «Ловушка» и «Негаснущий очаг» о Гаджи Зейналабдине Тагиеве.

Народного артиста Азербайджана не стало 16 марта 2025 года – ниже представлено его последнее интервью, которое он дал сайту 1news.az.