Арабские государства рассматривают идею создания общих вооруженных сил

Лига арабских государств (ЛАГ) изучает идею создания общеарабского воинского контингента в свете ударов Ирана по странам Персидского залива.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Хусам Заки.

"Об этой инициативе недавно вновь заговорили в Египте, ведь в 2015 году именно египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси впервые предложил создать общеарабские войска. Мы в ЛАГ изучаем этот вопрос и готовы повторно вынести его на обсуждение на следующем заседании", - подчеркнул Заки, чьи слова привел египетский портал Ash-Shorouq. Замгенсека организации указал, что к разговору о создании общих вооруженных сил арабские государства подтолкнули продолжающиеся удары Ирана по территориям стран Персидского залива. "Каждое арабское государство имеет законное право отвечать на агрессию так, как сочтет целесообразным, и в подходящее ей время, а ЛАГ полностью поддерживает это право", - отметил Заки.

15 марта глава МИД Египта Бадр Абдель Аты на встрече со своим эмиратским коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что удары Ирана по арабским странам Персидского залива "невозможно оправдать". Он также предложил своему визави из ОАЭ "начать совместно разрабатывать концепцию коллективной безопасности для всех арабских стран", однако в чем именно она будет заключаться, не уточнил.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле и базы США в регионе. В результате ударам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС

