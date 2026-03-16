Экс-замминистра экономики Грузии приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Тбилисский городской суд признал бывшего заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе виновным по делу о коррупции и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Решение суда огласила судья Нино Галусташвили. Суд также постановил изъять у Микаутадзе дом в Испании, дом в поселке Церовани близ Тбилиси, автомобили, 15-процентную долю в компании "Нахидури ГЭС".

Ранее на судебном заседании экс-замминистра заявил, что готов признать вину, возместить ущерб и оформить процессуальную сделку, однако прокуратура отказалась.

Микаутадзе задержали в июне 2025 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение служебных полномочий", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" УК Грузии.

Микаутадзе в разное время занимал должность заместителя министра экономики и устойчивого развития. В последний раз он указанный пост занял в 2022 году и стал первым замминистра экономики. Микаутадзе уволили с занимаемой должности в феврале 2025 года.

Источник: ТАСС