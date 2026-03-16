Продолжается процесс эвакуации: Сегодня 4 гражданина Азербайджана эвакуированы из Ирана - ФОТО

Процесс эвакуации из Ирана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара» продолжается.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня с 09:00 до 12:00 четыре гражданина Азербайджана пересекли границу и были безопасно эвакуированы на территорию нашей страны.

Эвакуированные граждане после проверки соответствующих документов и выполнения других процедур были пропущены через погранично-пропускной пункт под контролем профильных государственных структур.

В настоящее время процесс эвакуации на погранично-пропускном пункте продолжается.