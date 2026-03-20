Взрыв из прошлого: Айгюн Кязимова показала архивные кадры праздничного эфира Новруза 1995 года - ВИДЕО

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

По случаю праздника народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова поделилась на своей странице в Instagram настоящим «взрывом из прошлого» - архивным видео праздничного эфира канала AZTV, посвящённого Новруз, который состоялся в 1995 году - ровно 31 год назад.

На записи артистка исполняет знаменитую песню « Novruz gəlir», ставшую настоящим гимном праздника. Музыку к песне создал Джаваншир Гулиев, а слова написал Рамиз Ровшан - композиция с годами обрела культовый статус и ассоциируется с весенним праздником, радостью и семейным теплом.

Отметим, что нижеприведенное архивное видео вернет вас в атмосферу праздничного эфира 90-х и напомнит о том, как музыка умеет соединять поколения и сохранять традиции. Особое трогательное ощущение вызывает тот факт, что многие участники того эфира уже ушли из жизни.