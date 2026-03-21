На Каспии состоялся парад скутеров и парусников по случаю праздника Новруз

21 марта при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана состоялось праздничное мероприятие по случаю Новруз байрамы.

На мероприятии, прошедшем на Бакинском бульваре, сначала скутеры с государственным флагом Азербайджана совершили круговой заплыв в акватории Каспийского моря. Затем состоялся последовательный парад парусников, каяков, каноэ, лодок для академической гребли и лодок «Дракон». На территории бульвара жителям города была предоставлена возможность потренироваться на специальных концептуальных тренажерах для парусного спорта и гребли.

В ходе мероприятия для детей были проведены развлекательные викторины и мастер-классы. Дети также поучаствовали в традиционных Новрузу битье яиц и украшении шекербуры. Под музыкальные программы жители столицы и гости Баку создали настоящую праздничную атмосферу своими танцами. Празднование Новруза было встречено жителями с большой радостью и воодушевлением.

Отметим, что парусный спорт был включен в состав Федерации водных видов спорта Азербайджана. За короткий срок федерация организовала совместное мероприятие по гребле и парусному спорту. Одной из целей проведения мероприятия является пропаганда гребного и парусного спорта, повышение массовости, а также привлечение молодежи и подростков к этим видам спорта.

Источник: АЗЕРТАДЖ