 Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Араик Арутюнян попросил вынести ему оправдательный приговор - ФОТО | 1news.az | Новости
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Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Араик Арутюнян попросил вынести ему оправдательный приговор - ФОТО

First News Media19:40 - Сегодня
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Араик Арутюнян попросил вынести ему оправдательный приговор - ФОТО

9 июня в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АПА, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

За ходом судебного процесса также наблюдали представители аппарата Омбудсмена.

Вначале обвиняемым был предоставлен перевод документов, которые часть из них запрашивала на прошлом судебном заседании.

Обвиняемый Д. Ишханян сообщил о желании ознакомиться с протоколом судебного заседания от 26 мая.

Председательствующий разъяснил, что для ознакомления с протоколом судебного заседания необходимо обратиться в суд, и отметил, что никаких ограничений для ознакомления с документами не установлено.

Затем председательствующий заявил, что судебная коллегия считает соответствующим закону начало процессуальной деятельности, связанной с выполнением судебных выступлений, в соответствии с требованиями статьи 394 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, а также доводами апелляционных жалоб и требованиями статей 339-341 Кодекса.

Слово для выступления было предоставлено стороне защиты. Однако, за исключением защищающего А. Арутюняна, другие адвокаты попросили суд отложить судебный процесс для подготовки к выступлению.

Д. Манукян и Д. Ишханян просили суд продолжить судебный процесс.

В суде был объявлен перерыв.

Во время перерыва некоторые из обвиняемых провели конфиденциальные встречи со своими адвокатами.

После перерыва председательствующий объявил, что судебная коллегия, удовлетворив ходатайства обвиняемых о конфиденциальных встречах с адвокатами, защищающими их права, создала для этого соответствующие условия. Кроме того, будут созданы условия для лиц, желающих выступить на заседании. Другим обвиняемым будет предоставлено время для подготовки к выступлению.

Затем выступил защитник обвиняемого А. Арутюняна Анар Мамедов. Он просил суд вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитного.

Обвиняемый А. Арутюнян в своем выступлении отметил, что согласен с позицией своего адвоката и поддерживает высказанные им мысли.

Следующее заседание суда состоится 16 июня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

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