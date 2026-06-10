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В Азербайджане «Последний звонок» пройдет по строгим правилам: Подарки и цветы под запретом

Феликс Вишневецкий10:16 - Сегодня
В Азербайджане «Последний звонок» пройдет по строгим правилам: Подарки и цветы под запретом

Во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана традиционное мероприятие «Последний звонок» состоится 13 июня.

Напомним, что ранее Государственным агентством дошкольного и общего образования были определены основные требования к проведению мероприятий «Последний звонок» - соответствующие инструкции направлены в общеобразовательные учреждения страны.

Ответственность за организацию мероприятия «Последний звонок» возлагается на директора учебного заведения. Он также отвечает за обеспечение безопасности и предотвращение возможных происшествий как во время проведения торжества, так и после его завершения.

Праздничная церемония должна проходить на территории школы. Если в образовательном учреждении отсутствует школьный двор, мероприятие проводится в спортивном либо актовом зале.

Кроме того, для проведения мероприятия предусмотрен ряд обязательных требований. В частности, праздник не должен нарушать учебный процесс и должен проходить с соблюдением всех мер безопасности. Церемония «Последний звонок» должна начаться 13 июня 2026 года в 08:00, 09:00 или 10:00 и завершиться не позднее чем через два часа после начала.

На мероприятии могут присутствовать родители и законные представители учащихся первых и одиннадцатых классов, представители органов управления образованием, сотрудники полиции и местных исполнительных структур. Также к участию приглашаются члены семей шехидов, ветераны и активные представители школьного сообщества.

Отдельное внимание уделяется внешнему виду и поведению учащихся. Выпускники обязаны присутствовать на мероприятии в школьной форме, а их внешний вид должен соответствовать требованиям школьной дисциплины и быть опрятным.

Кроме того, во время проведения праздника запрещается использование музыкального контента, не соответствующего образовательной и воспитательной направленности мероприятия.

Программа мероприятия должна состоять из официальной и художественной частей, а также соответствовать национально-нравственным ценностям. Окончательный вариант сценария подлежит утверждению руководством школы. Торжественная часть открывается исполнением Государственного гимна, после чего объявляется минута молчания в память о шехидах.

Также установлены дополнительные организационные требования. Для официальных гостей не предусматривается создание отдельных условий, на столах допускается наличие только питьевой воды. Вручение подарков и цветов в рамках мероприятия не допускается.

Художественная часть программы должна подготавливаться исключительно силами образовательного учреждения.

Перед проведением мероприятия педагогический совет должен утвердить все решения, а родители - быть заранее проинформированы через размещённые в школе объявления и инструктажи.

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