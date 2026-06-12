МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения - ОБНОВЛЕНО
Информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения в Габале в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на данный момент не поступило.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.
15:45
В Габалинском районе, в 11 км к юго-западу от станции Габала, зафиксированы подземные толчки.
Об этом AПA сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение ощущалось в эпицентре и близлежащих населённых пунктах силой до 5–3 баллов.
Отмечается, что подземный толчок магнитудой 5,1 произошёл в 15:13 по местному времени на глубине 42 км.
15:30
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как сообщает AПA, подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны, в том числе в Агдамском, Шамкирском, Гёйгёльском и Губинском районах.
По предварительным оценкам, магнитуда землетрясения превысила 5 баллов.
Об этом в комментарии AПA сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.
Он отметил, что, согласно имеющейся информации, разрушений не зафиксировано, однако подземные толчки ощущались.