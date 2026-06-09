Эйнулла Фатуллаев сообщил о продаже Haqqin.az: новым руководителем стал Тимур Гусейнов

Основатель и руководитель Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев объявил о продаже информационного портала.

Об этом он сообщил на своей странице в социальных сети Facebook.

Как сообщает 1news.az, новым руководителем Haqqin.az стал Тимур Гусейнов. Данную информацию он подтвердил нашему изданию.

Тимур Гусейнов является выпускником факультета журналистики Бакинского государственного университета и обладает многолетним опытом работы в отечественных СМИ. Последние пять лет он занимал должность главного редактора и директора Caliber.az. До этого Т.Гусейнов возглавлял ряд известных информационных ресурсов Азербайджана.

Коллектив 1news.az желает Тимуру Гусейнову успехов на новом ответственном посту, профессиональных достижений и дальнейшего развития одного из ведущих медиаресурсов страны.