Эйнулла Фатуллаев сообщил о продаже Haqqin.az: новым руководителем стал Тимур Гусейнов
Основатель и руководитель Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев объявил о продаже информационного портала.
Об этом он сообщил на своей странице в социальных сети Facebook.
Как сообщает 1news.az, новым руководителем Haqqin.az стал Тимур Гусейнов. Данную информацию он подтвердил нашему изданию.
Тимур Гусейнов является выпускником факультета журналистики Бакинского государственного университета и обладает многолетним опытом работы в отечественных СМИ. Последние пять лет он занимал должность главного редактора и директора Caliber.az. До этого Т.Гусейнов возглавлял ряд известных информационных ресурсов Азербайджана.
Коллектив 1news.az желает Тимуру Гусейнову успехов на новом ответственном посту, профессиональных достижений и дальнейшего развития одного из ведущих медиаресурсов страны.