Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа ЧМ — 2026

В ночь с 12 на 13 июня прошёл матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая.

На 45+5-й минуте нападающий сборной США Фоларин Балогун оформил дубль и сделал преимущество своей команды крупным. Ранее, на седьмой минуте, полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте Балогун забил второй гол своей команды, однако мяч не был засчитан из-за офсайда. На 31-й минуте Балогун всё-таки удвоил преимущество американцев.

В середине второго тайма парагвайцы отквитали один гол усилиями Маурисио, а под занавес встречи Джованни Рейна забил четвёртый гол американцев. Больше зрители голов не увидели, сборная США одержала победу со счётом 4:1.