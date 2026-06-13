Сегодня в Азербайджане завершается 2025/2026 учебный год — во всех общеобразовательных учреждениях прозвенит символический последний звонок.

Report напоминает, что каждое образовательное учреждение должно провести традиционное мероприятие на своей территории.

В 2025/2026 учебном году обучение в XI классах завершают 116 550 учащихся. Из них 55 594 — девушки и 60 956 — юноши.

Вместе с тем в этом году впервые «Последний звонок» прозвенит в 11 образовательных учреждениях, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Всего мероприятие пройдет в 25 общеобразовательных учреждениях на этих территориях, а со школой попрощается 171 выпускник.

Напомним, что с 2015 года в школах Азербайджана «Последний звонок» проводится не 31 мая, а 14 июня. В этом году дата выпадает на воскресенье, поэтому торжественные мероприятия состоятся 13 июня.