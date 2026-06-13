Матч сборных Боснии и Герцеговины и Канады завешился вничью

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с национальной командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу.

Встреча прошла 12 июня в Торонто и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 21-й минуте забил полузащитник боснийцев Йово Лукич. На 78-й минуте счет сравнял нападающий Кайл Ларин.

Сборные Боснии и Герцеговины и Канады набрали по одному очку в группе В. 13 июня стартовый матч турнира проведут оставшиеся команды группы — Катар и Швейцария. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.