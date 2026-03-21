Иран начал новую волну операции и ударил по Димоне - ВИДЕО

Не менее 39 человек пострадали из-за ракетной атаки на город Димона, расположенный на юге Израиля.

Об этом говорится в сообщении национальной службы экстренной медицинской помощи Magen David Adom.

Согласно поступившим данным, среди раненых - ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое.

Димона расположена в пустыне Негев на юге страны, где находится национальный центр ядерных исследований Израиля.

Ранее Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что атака на Димону была осуществлена в ответ на удар по ядерному объекту в Натанзе.

Источник: Report