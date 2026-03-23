Глава турецкой разведки встретился с членами Политбюро ХАМАС

Глава Национальной разведывательной организации Турции (НРО) Ибрагим Калын встретился в Стамбуле с членами Политбюро ХАМАС.

Как сообщает Report, об этом Haber Global сообщили источники в сфере безопасности.

Отмечается, что в центре внимания встречи находились продолжающиеся атаки Израиля против Палестины и нарушения закона, а также были подробно обсуждены вопросы, связанные со вторым этапом соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме того, официальные лица в основном подчеркнули необходимость прекращения израильских атак и важность доставки гуманитарной помощи. Было отмечено, что Израиль должен полностью и незамедлительно выполнить взятые на себя обязательства в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня.

Представители делегации ХАМАС также выразили признательность Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия, которые Турция предпринимала до сих пор для достижения мира в Газе.

Источники подчеркнули, что Турция продолжит наращивать усилия для достижения прочного мира в Газе.