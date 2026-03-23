«Это отражение бессилия»: Пезешкиан ответил на заявление Трампа о том, что США «стерли Иран с лица земли»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Иран стерт лица земли», «иллюзией, демонстрирующей отчаяние и бессилие врага перед волей нации, которая творит историю».

«Иллюзия стереть Иран с лица земли свидетельствует об отчаянии и бессилии перед волей нации, которая вершит историю. Угрозы и террор лишь еще больше сплачивают иранский народ», - написал Пезешкиан в соцсети Х.

Ранее Трамп в своем заявлении, опубликованном в социальной платформе TruthSocial, заявил, что «Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли».

Касаясь темы закрытия Ормузского пролива для судоходства, президент Ирана заявил, что пролив открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нападают на иранскую территорию. «На угрозы мы дадим сокрушительный ответ на месте», - заявил президент.

