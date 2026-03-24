FT: за 15 минут до поста Трампа на рынке нефти произошел подозрительный всплеск сделок

Как сообщает Financial Times, на биржах Нью-Йорка за 15 минут до публикации поста президента США Дональд Трамп о «продуктивных переговорах» с Ираном были проведены подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами на общую сумму около $850 миллионов.

Пост Трампа, после которого мировые цены на нефть резко упали, появился в 07:04 по времени Вашингтона, а между 6:49 и 6:50 на бирже было зарегистрировано более 6200 сделок с фьючерсами на Brent и WTI. После заявления Трампа це ны на нефть упали , а фондовые индексы начали расти, но после опровержения Тегераном факта переговоров цены на нефть вновь пошли вверх, а индексы снизились.

На данный момент неясно, были ли сделки с фьючерсами скоординированными, однако выбор времени вызывает вопросы, отмечают аналитики. Один из собеседников FT заявил, что «кто-то только что стал намного богаче».

В Белом доме подозрения в утечках инсайдерской информации отвергают, подчеркивая, что «цель президента Трампа и должностных лиц его администрации — действовать в интересах американского народа». Заместитель пресс-секретаря Куш Десаи добавил, что любые предположения о незаконной выгоде чиновников без доказательств являются необоснованными и безответственными.