Нефть резко дешевеет после заявления Трампа по Ирану

Нефть резко дешевеет после заявления Трампа по Ирану

Цены на нефть упали на 7% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отложит любые военные удары по иранским электростанциям на пять дней после «конструктивных переговоров».

Заявление прозвучало за несколько часов до истечения крайнего срока, который грозил дальнейшей эскалацией конфликта, продолжающегося уже 4-ю неделю.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 9,72% до $101,28 за баррель к 12:54 GMT после падения на 14,5% до сессионного минимума в $96. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела почти на 8,9% до $89,49 после потери 14,2% и падения до минимума в $84,37.

Цены постепенно отыграли часть потерь после резкого первоначального падения, когда иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что никаких переговоров между США и Ираном на данный момент не ведется.

Президент США предупредил в субботу, что иранские электростанции будут уничтожены, если Тегеран не «откроет полностью» Ормузский пролив для судоходства в течение 48 часов, установив крайний срок — около 19:44 по восточному времени (23:44 GMT) в понедельник.

Его комментарии вызвали ответные угрозы со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представители КСИР заявили, что атакуют электростанции Израиля и объекты, снабжающие базы США в регионе Персидского залива, если Трамп исполнит свою угрозу «стереть с лица земли» энергетическую сеть Ирана.

Война уже нанесла ущерб крупным энергетическим объектам в Заливе и практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти и сжиженного природного газа.

Источник: Reuters

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

