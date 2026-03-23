Трамп поручил Пентагону отложить удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на пять дней.

О соответствующем решении американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры, направленные на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, судя по характеру и тону этих глубоких, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение недели, он поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на пять дней – в зависимости от результатов продолжающихся встреч и переговоров.

После публикации главы Белого дома стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на Лондонской бирже ICE снижалась более чем на 14%.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 14:08 по московскому времени цена Brent опускалась на 14,43%, находясь на уровне 96 долларов за баррель. Это первый подобный показатель с 12 марта 2026 года.

К 14:14 цена Brent снижалась медленнее, на текущий момент нефть этой марки торгуется на уровне 101,1 доллара за баррель.

