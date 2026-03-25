Тяжелое ДТП в Тертерском районе: погибли два брата

На территории Тертерского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает АПА, авария зарегистрирована в селе Гарадаглы.

Вследствие ДТП скончались Насреддин Музаффар оглу Агаев (1958 г.р.) и Юнус Музаффар оглу Агаев (1971 г.р.). Сянан Насреддин оглу Агаев (1991 г.р.), а также Кёнюль Тарлан гызы Асланова получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи их перевели в одно из медицинских учреждений города Гянджа.

По данному факту ведется расследование.