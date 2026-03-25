МЧС обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни ожидаются осадки, местами интенсивные, на отдельных горных реках прогнозируются кратковременные селевые потоки и грозы.

Также в связи с усилением умеренного западного ветра и повышением температуры в высокогорных районах существует вероятность схода снежных лавин.

В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так, для защиты от селей и паводков, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от селеопасных и паводкоопасных зон, а при столкновении с такой угрозой - немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

В то же время, для защиты от опасностей, связанных с молнией, необходимо отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями (выбирая для этой цели относительно низменные места), а находясь в автомобиле - остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

Кроме того, в высокогорных районах, рекомендуется избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов.