Водителей мопедов в Азербайджане начнут штрафовать уже с 26 марта - ВИДЕО

В Азербайджане завершается переходный период для регистрации мопедов и получения водительских удостоверений их владельцами.

Согласно новым правилам, уже через два дня наличие соответствующих документов станет обязательным для законного управления этим видом транспорта.

Начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Ровшан Тагиев подробно разъяснил требования законодательства и предупредил об ответственности.

«Согласно изменениям, с 26 марта 2026 года для управления мопедом в Азербайджане потребуется водительское удостоверение категории «A1», свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номер. Учитывая, что до этой даты осталось совсем мало времени, мы просим лиц, управляющих или планирующих управлять мопедами, обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту жительства для получения необходимых документов», — заявил официальный представитель ведомства.

Ровшан Тагиев также подчеркнул, что после указанного срока лица, управляющие мопедами без документов, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана. ГУГДП призывает всех участников движения ответственно отнестись к безопасности и соблюдению правил.

Эксперты отмечают, что нововведение серьезно затронет службы доставки, так как большинство курьеров используют именно мопеды. За управление без прав водителям грозит штраф в размере 200 манатов, а владельцам мопедов, передавшим транспортное средство лицу без прав, — дополнительные 60 манатов.