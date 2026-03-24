Водителей мопедов в Азербайджане начнут штрафовать уже с 26 марта - ВИДЕО

First News Media09:05 - Сегодня
В Азербайджане завершается переходный период для регистрации мопедов и получения водительских удостоверений их владельцами.

Согласно новым правилам, уже через два дня наличие соответствующих документов станет обязательным для законного управления этим видом транспорта.

Начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Ровшан Тагиев подробно разъяснил требования законодательства и предупредил об ответственности.

«Согласно изменениям, с 26 марта 2026 года для управления мопедом в Азербайджане потребуется водительское удостоверение категории «A1», свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номер. Учитывая, что до этой даты осталось совсем мало времени, мы просим лиц, управляющих или планирующих управлять мопедами, обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту жительства для получения необходимых документов», — заявил официальный представитель ведомства.

Ровшан Тагиев также подчеркнул, что после указанного срока лица, управляющие мопедами без документов, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана. ГУГДП призывает всех участников движения ответственно отнестись к безопасности и соблюдению правил.

Эксперты отмечают, что нововведение серьезно затронет службы доставки, так как большинство курьеров используют именно мопеды. За управление без прав водителям грозит штраф в размере 200 манатов, а владельцам мопедов, передавшим транспортное средство лицу без прав, — дополнительные 60 манатов.

Актуально

Общество

Из России в Армению через Азербайджан отправлена 271 тонна удобрений - ОБНОВЛЕНО

Общество

В мире

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории ...

Общество

В штаб-квартире ООН открылась выставка работ азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз - ФОТО

Из России в Армению через Азербайджан отправлена 271 тонна удобрений - ОБНОВЛЕНО

В Мингячевире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Прекращена трансляция передач Хошгедем Хидаятгызы и Заура Кямала

В Азербайджане 64-летний мужчина шантажировал и насиловал 14-летнюю школьницу

Актриса Узель Керимова: В столичном ресторане четверо зверски избили мужа моей подруги - ВИДЕО

Cкоропостижно скончался Фаиг Гусейнов

Нефть подорожала: Brent превысила $100 за баррель

Сегодня, 11:25

В штаб-квартире ООН открылась выставка работ азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз - ФОТО

Сегодня, 11:10

Страны Персидского залива отговорили Дональд Трамп от удара по Ирану - Bloomberg

Сегодня, 11:00

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса - ФОТО

Сегодня, 10:53

Президент и премьер Грузии поздравили мусульман страны с праздниками Рамазан и Новруз

Сегодня, 10:45

Центр Израиля обстреляли во второй раз с начала суток - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

Из России в Армению через Азербайджан отправлена 271 тонна удобрений - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

В Мингячевире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Сегодня, 10:07

Фон дер Ляйен: ЕС может направить корабли в Ормузский пролив после конфликта

Сегодня, 10:00

В Иране сообщили о повреждении 318 медучреждений из-за авиаударов

Сегодня, 09:43

УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ

Сегодня, 09:35

Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%

Сегодня, 09:22

Сегодня, 09:05

82-летний мужчина ежедневно тратил на дорогу 12 часов, чтобы навестить жену в больнице - ФОТО

Сегодня, 08:52

CENTCOM: США с начала операции поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Сегодня, 08:45

Пакистан готов принять американо-иранские переговоры

Сегодня, 08:28

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:18

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Сегодня, 00:00

Российские ювелиры стали делать бриллианты из шерсти питомцев

23 / 03 / 2026, 23:40

Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

23 / 03 / 2026, 23:20
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40