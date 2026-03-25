Шакира отменила свой первый концерт в Катаре

Организаторы первого в Катаре концерта латиноамериканской певицы Шакиры перенесли его на неопределенный срок из-за конфликта в регионе.

Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar.

«В связи с текущей региональной ситуацией концерт Шакиры в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran на Stadium 974 в Дохе отложен», — говорится в публикации.

По данным организатора концерта — компании Platinumlist, в настоящее время ведется работа над определением новой даты мероприятия. Отмечалось что этот концерт должен был стать «вечером волшебства» и крупнейшим концертом, который когда-либо проводился в регионе.

Шакира планировала выступить в Дохе в рамках ее мирового турне «Женщины больше не плачут». Стоимость билетов начиналась от $25, самые дешевые быстро раскупили. Организаторы уведомили, что продажа билетов на шоу продолжается, несмотря на его перенос.

До этого сообщалось, что концерт не станут отменять, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

