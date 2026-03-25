В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

First News Media09:30 - Сегодня
В последние годы, наряду с целым рядом импортируемых товаров, всё более заметным становится существенный импорт мяса, главным образом крупного рогатого скота.

При этом ситуация выглядит во многом парадоксально, поскольку в стране объективно имеются необходимые природные, кормовые и производственные условия для наращивания собственного мясного производства.

На этом фоне показательна поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шамахинский район, в ходе которой состоялось открытие животноводческого комплекса «Ширван Агро». Примечательно, что глава государства отдельно подчеркнул стратегическую задачу аграрной политики, заявив, что Азербайджан должен на 100% обеспечивать себя мясом и располагает для этого всеми необходимыми возможностями.

С точки зрения технологического оснащения объект фактически представляет собой один из крупнейших животноводческих комплексов не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе, где внедрены системы управления стадом с элементами искусственного интеллекта, установлены автоматизированные доильные карусельные и параллельные линии, а также онлайн-анализаторы качества молока. Отдельно функционирует репродукционный центр на основе современной генетики, что позволяет наращивать продуктивность стада.

Комплекс включает полный производственный цикл — от собственной кормовой базы до переработки мяса, включая специализированные помещения типа «Dry Age», а также инновационный центр кормления и систему мониторинга животных в режиме реального времени. При этом предприятие уже обеспечило занятостью более 200 человек, что усиливает его значение не только как аграрного, но и как социально-экономического проекта регионального уровня.

Говоря о проблемах в отрасли следует отметить, что несмотря на общий рост выпуска мясной и мясо-молочной продукции, поголовье крупного рогатого скота не увеличивается и остаётся на уровне около 2,4 млн голов. Более того, по отдельным направлениям фиксируется снижение. Так, численность овец и коз сократилась до 6,85 млн голов. Это ограничивает производство, особенно говядины, которая не показывает заметного роста.

Удорожание кормов и зависимость от их импорта усиливают давление на себестоимость. Только за первые пять месяцев 2025 года импорт кормов превысил 83 тыс. тонн с ростом примерно на 13%. В результате содержание скота становится дороже, рентабельность падает, и часть фермеров сокращает поголовье. Это дополнительно сдерживает производство мяса и усиливает дефицит, который затем компенсируется импортом.

Таким образом, рост импорта носит в какой то степени структурный характер. Страна фактически закрывает разрыв между спросом и предложением за счёт внешних поставок, и эта зависимость закрепляется.

Именно в этих условиях усиливается ставка на создание крупных животноводческих комплексов. В отличие от мелких хозяйств, они способны контролировать кормовую базу, снижать издержки и обеспечивать стабильные объёмы производства. Такие проекты решают сразу несколько задач: стабилизируют предложение на рынке, создают основу для переработки и формируют более предсказуемую модель агробизнеса.

С этой точки зрения создание «Ширван Агро» является элементом новой модели развития сельского хозяйства. Он призван показать, как должна выглядеть система, способная снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены.

Для Шемахинского района значение таких проектов выходит за рамки одного предприятия. Уже сейчас в районе формируется ограниченное число крупных хозяйств индустриального типа — фактически речь идёт о нескольких ключевых проектах, которые формируют профиль местной экономики.

В результате постепенно формируется новый хозяйственный профиль района. Если ранее он базировался на мелком фермерстве, то теперь появляются крупные предприятия, вокруг которых выстраивается вся аграрная деятельность. Они создают стабильный спрос на корма, транспорт, ветеринарные услуги и рабочую силу, вовлекая в экономику смежные отрасли.

Наличие таких комплексов постепенно формирует за Шемахинским районом роль одного из центров промышленного животноводства. Это создаёт основу для привлечения инвестиций и развития переработки.

В итоге такие проекты решают две задачи, они помогают сократить нехватку мяса на внутреннем рынке и одновременно меняют экономику регионов. В случае Шемахи это означает переход от обычного сельского района к более стабильному и организованному аграрному производству.

В конечном счёте эффект от этих изменений должен ощущаться в повседневной жизни. Речь идёт о более стабильных ценах на мясо, снижении зависимости от импортных поставок и повышении доступности качественной продукции для населения.

Ильгар Велизаде

Актуально

Общество

МЧС обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Мнение

В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

Общество

В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана - ФОТО

В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Мнение

В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

Армения перед выбором: мир или новая эскалация после июньских выборов

Удар по иранскому газовому месторождению обнажил принципиальные расхождения в стратегиях Тель-Авива и Вашингтона

Эксперт о новой системе оплаты труда: «Реформа привлечет молодежь на госслужбу»

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Удар по иранскому газовому месторождению обнажил принципиальные расхождения в стратегиях Тель-Авива и Вашингтона

Нигяр Ахундова: «Телевидение не должно следовать за зрителем - оно должно формировать его вкус»

В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

Ракетные удары на Каспии: в зоне риска энергетика, экология, морские пути

Последние новости

Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

Сегодня, 10:10

В Швеции застрелен 20-летний футболист

Сегодня, 10:00

Иран считает, что предложение США по переговорам может оказаться уловкой

Сегодня, 09:52

МЧС обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Сегодня, 09:47

Тяжелое ДТП в Тертерском районе: погибли два брата

Сегодня, 09:40

Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном

Сегодня, 09:37

В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

Сегодня, 09:30

В Турции задержаны бывшие президенты «Бешикташа» и «Галатасарая»

Сегодня, 09:12

Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

Сегодня, 09:07

СМИ: Пентагон приказал перебросить 2 тыс. десантников на Ближний Восток

Сегодня, 09:03

Иран заявил о начале 80-й волны атак на Израиль и объекты США в регионе

Сегодня, 08:57

Шакира отменила свой первый концерт в Катаре

Сегодня, 08:50

В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 08:42

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Сегодня, 00:00

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

24 / 03 / 2026, 23:50

В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

24 / 03 / 2026, 23:40

Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

24 / 03 / 2026, 23:20

Трамп: США проводят переговоры с Ираном

24 / 03 / 2026, 23:15

Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

24 / 03 / 2026, 23:00

В Баку ограничат движение транспорта на некоторых улицах

24 / 03 / 2026, 22:40
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40