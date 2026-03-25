В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

В последние годы, наряду с целым рядом импортируемых товаров, всё более заметным становится существенный импорт мяса, главным образом крупного рогатого скота.

При этом ситуация выглядит во многом парадоксально, поскольку в стране объективно имеются необходимые природные, кормовые и производственные условия для наращивания собственного мясного производства.

На этом фоне показательна поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шамахинский район, в ходе которой состоялось открытие животноводческого комплекса «Ширван Агро». Примечательно, что глава государства отдельно подчеркнул стратегическую задачу аграрной политики, заявив, что Азербайджан должен на 100% обеспечивать себя мясом и располагает для этого всеми необходимыми возможностями.

С точки зрения технологического оснащения объект фактически представляет собой один из крупнейших животноводческих комплексов не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе, где внедрены системы управления стадом с элементами искусственного интеллекта, установлены автоматизированные доильные карусельные и параллельные линии, а также онлайн-анализаторы качества молока. Отдельно функционирует репродукционный центр на основе современной генетики, что позволяет наращивать продуктивность стада.

Комплекс включает полный производственный цикл — от собственной кормовой базы до переработки мяса, включая специализированные помещения типа «Dry Age», а также инновационный центр кормления и систему мониторинга животных в режиме реального времени. При этом предприятие уже обеспечило занятостью более 200 человек, что усиливает его значение не только как аграрного, но и как социально-экономического проекта регионального уровня.

Говоря о проблемах в отрасли следует отметить, что несмотря на общий рост выпуска мясной и мясо-молочной продукции, поголовье крупного рогатого скота не увеличивается и остаётся на уровне около 2,4 млн голов. Более того, по отдельным направлениям фиксируется снижение. Так, численность овец и коз сократилась до 6,85 млн голов. Это ограничивает производство, особенно говядины, которая не показывает заметного роста.

Удорожание кормов и зависимость от их импорта усиливают давление на себестоимость. Только за первые пять месяцев 2025 года импорт кормов превысил 83 тыс. тонн с ростом примерно на 13%. В результате содержание скота становится дороже, рентабельность падает, и часть фермеров сокращает поголовье. Это дополнительно сдерживает производство мяса и усиливает дефицит, который затем компенсируется импортом.

Таким образом, рост импорта носит в какой то степени структурный характер. Страна фактически закрывает разрыв между спросом и предложением за счёт внешних поставок, и эта зависимость закрепляется.

Именно в этих условиях усиливается ставка на создание крупных животноводческих комплексов. В отличие от мелких хозяйств, они способны контролировать кормовую базу, снижать издержки и обеспечивать стабильные объёмы производства. Такие проекты решают сразу несколько задач: стабилизируют предложение на рынке, создают основу для переработки и формируют более предсказуемую модель агробизнеса.

С этой точки зрения создание «Ширван Агро» является элементом новой модели развития сельского хозяйства. Он призван показать, как должна выглядеть система, способная снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены.

Для Шемахинского района значение таких проектов выходит за рамки одного предприятия. Уже сейчас в районе формируется ограниченное число крупных хозяйств индустриального типа — фактически речь идёт о нескольких ключевых проектах, которые формируют профиль местной экономики.

В результате постепенно формируется новый хозяйственный профиль района. Если ранее он базировался на мелком фермерстве, то теперь появляются крупные предприятия, вокруг которых выстраивается вся аграрная деятельность. Они создают стабильный спрос на корма, транспорт, ветеринарные услуги и рабочую силу, вовлекая в экономику смежные отрасли.

Наличие таких комплексов постепенно формирует за Шемахинским районом роль одного из центров промышленного животноводства. Это создаёт основу для привлечения инвестиций и развития переработки.

В итоге такие проекты решают две задачи, они помогают сократить нехватку мяса на внутреннем рынке и одновременно меняют экономику регионов. В случае Шемахи это означает переход от обычного сельского района к более стабильному и организованному аграрному производству.

В конечном счёте эффект от этих изменений должен ощущаться в повседневной жизни. Речь идёт о более стабильных ценах на мясо, снижении зависимости от импортных поставок и повышении доступности качественной продукции для населения.

Ильгар Велизаде