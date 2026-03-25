В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана - ФОТО

В американском городе Корал-Гейблс (штат Флорида) на пересечении известных улиц Miracle Mile и Ponce de Leon Boulevard поднят флаг Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на американское бюро, флаг установлен на флагштоках, где уже представлены флаги различных стран мира.

Отмечается, что проект реализован по инициативе активного представителя азербайджанской общины Лейлы Гусейн при поддержке посольства Азербайджана в США и мэрии Корал-Гейблс.

Представители общины подчеркнули, что это событие является не только фактом установки флага, но и выражением национальной идентичности, единства и чувства принадлежности. По их словам, появление азербайджанского флага в таком престижном месте стало предметом гордости для соотечественников.

Событие также вызвало широкий отклик в социальных сетях и было с воодушевлением воспринято азербайджанской диаспорой.

