В Геранбое задержан подросток за ножевое ранение - ОБНОВЛЕНО

В Геранбое задержан подросток, ранивший ножом 34-летнего местного жителя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель района А. Алиев (2009 года рождения).

В настоящее время по факту ведется расследование.

12:00

В Геранбое произошел инцидент с поножовщиной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, происшествие зафиксировано на территории района.

Житель района М. Алиев (1992 г. р.) был госпитализирован с ножевым ранением. Ему была оказана неотложная помощь, состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно информации, М. Алиева в ходе возникшей ссоры ударил ножом его знакомый К. Алиев (2009 г. р.).

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.