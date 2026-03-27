В Баку возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего соседа

26 марта в прокуратуру Хазарского района столицы поступила информация об убийстве Вагифа Амирова на территории поселка Тюркан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в прокуратуре Хазарского района. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Джаваншир Мурадов открыл огонь из огнестрельного оружия по своему соседу Руслану Алиеву, пытаясь его убить, а затем из того же оружия застрелил Вагифа Амирова.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса, проводится предварительное следствие.

Подозреваемый в совершении преступления Дж. Мурадов задержан прокуратурой района в качестве подозреваемого по делу.

