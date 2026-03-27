Станет ли «Сабах» чемпионом страны по футболу?

Нынешний футбольный сезон в Азербайджане запомнился рядом моментов. Во-первых, это, конечно же, участие агдамского «Карабаха» в Лиге Чемпионов УЕФА, где клуб дошел до стадии плей-офф.

Национальная сборная страны, наконец-то, увидела на посту главного тренера местного специалиста, коим стал наставник «Шамахы» Айхан Аббасов. Помимо этого, сформировалась настоящая интрига в чемпионате страны, где захвативший лидерство «Сабах», не собирается его отдавать, опережая действующих чемпионов из Агдама.

На момент перерыва на игры национальных сборных эта разница составляет же 10 очков. Однако, у подопечных Гурбана Гурбанова один матч в запасе. В матче последнего тура перед перерывом агдамцы уступили в гостях гянджинскому «Кяпазу» со счетом 0:1. Игра проходила в Евлахе на искусственном покрытии. Это – уже второе поражение от «Кяпаза» в сезоне.

И, если, первое поражение, датируемое 17 туром, можно было бы списать на сосредоточенность «Карабаха» на Лигу Чемпионов, то, нынешнее, было по-настоящему игровым. Но, и такое бывает, ведь это футбол. На то она и игра. Этот факт отметил на послематчевой пресс-конференции и Гурбан Гурбанов.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Игроки были полны желания, мы не были плохо подготовлены. Сохранялся хороший темп в матче. У нас было много голевых моментов, но мы не сумели ими воспользоваться. Один эпизод соперника завершился забитым мячом. Сегодня просто был не наш день».

После этой неудачи наставник агдамцев дал игрокам четыре дня отдыха, чтобы снять психологическое напряжение. Сезон у них очень богат на события. «Карабах» мог бы и сократить отставание от «Сабаха», если бы обыграл «сов» в недавнем поединке, завершившемся боевой ничьей 3:3. Но, то же самое можно сказать и о подопечных Вальдаса Дамбраускаса, которые вели в этом мачте в счете 3:0, не сумев удержать преимущество.

«Сабах» проводит, по-настоящему, фантастический сезон. Недавние крупные победы над «Габалой» и «Имишли» являются ярким подтверждением их приверженности атакующего футбола. Одной из причин такого лидерства является найденная стабильность в игре. Это большой результат работы главного тренера. У команды – хороший подбор исполнителей в лице Миккельса, Пэрриса, Исаева, Секидикиа, Малуды и других игроков. Единственное поражение коллектива в этом чемпионате датировано последним днем лета 2025 года, когда команда проиграла «Имишли». Затем потери очков случались крайне редко. В сентябре были ничьи с «Нефтчи» и «Сумгайытом», в октябре ничейный результат с «Араз-Нахчыван». Была и ноябрьская безголевая ничья в матче против «Шамахы». Далее был лишь уже отмеченный нами ничейный исход с «Карабахом».

Все остальные поединки «совы» неизменно выигрывали, включая матч первого круга против агдамцев, что и отразилось на турнирной таблице, которую они возглавляют с 62 очками. В матче последнего тура «Сабах» уверенно обыграл дома «Сумгайыт» 3:1. Несмотря на победу, по словам Дамбраускаса, игра была нелегкой.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Мы знали, что легкой игры не будет. Возможно, мысли футболистов были уже на грядущем международном перерыве. Однако, я должен сказать, что я остался очень доволен отношением и настроем своих игроков. При счете 1:0 в первом тайме мы не смогли воспользоваться множеством моментов. После того, как счет стал 3:0, мы потеряли нити игры и пропустили ненужный гол в конце. Футболистам будет предоставлен отдых. После возвращения необходимо подготовиться к заключительной части чемпионата»

Сразу после возвращения «Сабах» ждет непростой кубковый экзамен. Предстоят многообещающие полуфинальные матчи «Карабах» - «Сабаха». Отдадут ли команды все силы на поле ради выхода в финал, или сконцентрируются больше на чемпионате? Вопрос весьма спорный.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Честно говоря, я не хотел бы этой паузы. Потому что, возможна потеря ритма. Считаю, что после возвращения мы сумеем хорошо подготовиться к матчу с «Карабахом».

Вернемся к теме чемпионата страны. У «Карабаха» матч в запасе. Это – отложенная игра против «Нефтчи». Тогда она была перенесена из-за подготовки агдамцев к ответной игре против «Ньюкасла». Матч «Нефтчи» - «Карабах» пройдет не скоро, 30 апреля. До этого времени помимо кубковых встреча подопечные Гурбана Гурбанова сыграют в чемпионате против все того же «Нефтчи», против «Сабаха», а также против «Кярвана» и «Шамахы». В случае победы в отложенном матче и победе в последнем поединке против «Сабаха», который состоится 18 апреля, отрыв сократится до четырех очков, и это тоже проблема. «Сабах» вряд ли захочет терять очки в чемпионате. Но, если подумать логически, наиболее сложные матчи «совам» предстоит провести дома против «Зиря» и «Нефтчи» и в последнем туре против «Турана», при чем, в гостях.

«Карабах» же в последнем туре сыграет также в гостях. Против «Сумгайыта». Какой будет картина перед заключительными матчами? Ответить сложно. Станет ли «Сабах» чемпионом досрочно, либо интрига сохранится до последнего тура? «Карабаху» же остается выигрывать все оставшиеся матчи, включая поединок против «Сабаха», и ждать как минимум двух осечек подопечных Дамбраускаса. Будут ли они? Покажет время. В любом случае, вне зависимости от исхода, этот чемпионат подарил нам настоящую интригу, победителем которой будет в любом случае азербайджанский футбол.

Эмин Ахмедов