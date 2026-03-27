Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником Эрдогана

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

Об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

«Провёл продуктивную встречу в Будапеште с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

Основываясь на братстве и стратегическом союзе между Азербайджаном и Турцией, мы обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также более широкие вопросы региональной безопасности и взаимосвязанности.

В условиях продолжающихся глобальных вызовов дальнейшее укрепление единства и солидарности тюркского мира остаётся необходимым», – написал Гаджиев.