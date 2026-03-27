В Загатале произошел пожар в центре отдыха.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент случился в ночь с 26 на 27 марта в семейном центре отдыха “Hope Lake”, расположенном в поселке Газангюль.

Распространение пожара, возникшего в здании кухни общей площадью более 100 квадратных метров, на близлежащие коттеджи и постройки было своевременно предотвращено. К месту происшествия были привлечены спецтехника и личный состав Загатальской районной части государственной противопожарной службы.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции здания кухни вместе с находившимся внутри имуществом. Пострадавших нет.

По факту ведется разбирательство.