В Геранбое задержан подросток за ножевое ранение - ОБНОВЛЕНО
В Геранбое задержан подросток, ранивший ножом 34-летнего местного жителя.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель района А. Алиев (2009 года рождения).
В настоящее время по факту ведется расследование.
12:00
В Геранбое произошел инцидент с поножовщиной.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, происшествие зафиксировано на территории района.
Житель района М. Алиев (1992 г. р.) был госпитализирован с ножевым ранением. Ему была оказана неотложная помощь, состояние оценивается как удовлетворительное.
Согласно информации, М. Алиева в ходе возникшей ссоры ударил ножом его знакомый К. Алиев (2009 г. р.).
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.