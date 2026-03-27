Сильный ливень в Гяндже привел к серьезным последствиям - ФОТО

Сильный ливень в Гяндже привел к серьезным последствиям.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, в результате проливных дождей, начавшихся сегодня утром, в поселке Мехсети несколько улиц оказались затоплены селевыми потоками. Разлив воды создал серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов.

Местные жители сообщили APA, что сталкиваются с этой проблемой при каждом ливне. Несмотря на неоднократные обращения в соответствующие инстанции, вопрос остается нерешенным. Также было отмечено, что вода затопила подвалы нескольких жилых домов.

В настоящее время в Гяндже и западном регионе страны дождливая погода сохраняется.