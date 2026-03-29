На Пашиняна напали в церкви, задержали двоих граждан - ОБНОВЛЕНО

Двое граждан были задержаны после инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в церкви Святой Анны в Ереване. Об этом сообщил адвокат Рубен Меликян.

"Только что во дворе церкви Святой Анны задержали двух граждан и увезли в неизвестном направлении. Вероятно, это связано с инцидентом, произошедшим в церкви один-два часа назад. Я <...> готов обеспечить этим гражданам юридическую помощь", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

14:12

В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием премьер-министра Армении Никол Пашинян.

После литургии в церкви Святой Анны, когда он в сопровождении охраны направлялся к выходу, один из прихожан попытался нанести удар.

Мужчина с криком «Не смотри на меня так!» замахнулся, однако промахнулся и едва не задел председателя парламента Ален Симонян.