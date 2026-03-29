В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На территории страны сохранялась интенсивная дождливая погода, в горных районах выпал снег, с утренних часов осадки постепенно ослабли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова составила: в Шахдаге — 53 см, в Грызе — 8 см, в Кельбаджаре — 5 см, в Лачине и Хыналыге — по 3 см.

Количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове достигло 143 мм, что составляет 606% месячной нормы (примерно в 6 раз выше).

В Хызы выпало осадков 92 мм (204% нормы), в Гобустане — 88 мм (205%), в Шамахы — 83 мм (113%), в Гусаре — 82 мм (218%), в Грызе — 81 мм (146%), в Кюрдамире — 73 мм (213%), в Халтане — 72 мм (191%), в Хачмазе — 66 мм (272%), в Шахдаге — 65 мм (93%), в Кубе — 58 мм (154%), в Шеки — 52 мм (82%), в Шабране — 52 мм (225%), в Габале — 44 мм (49%), в Огузе — 44 мм (53%), в Дашкесане — 41 мм (79%), в Хыналыге — 39 мм (104%), в Агдаме — 33 мм (93%), в Тертере — 32 мм (120%), в Исмаиллы — 32 мм, в Нефтчале — 31 мм (107%), в Барде — 31 мм (116%), в Сабирабаде — 30 мм (100%), в Гёйчае — 28 мм (64%), в Гедабее — 28 мм (67%), в Гахе (Сарыбаш) и Лерике — по 26 мм, в Нафталане — 24 мм (125%), в Имишли — 24 мм (80%), в Агсу — 23 мм, в Зардабе — 23 мм (80%), в Билясуваре — 22 мм (59%), в Ширване — 22 мм (73%), в Шахбузе — 22 мм (51%), в Евлахе — 22 мм (91%), в Мингячевире — 21 мм (72%), в Астаре — 20 мм, в Лянкяране — 19 мм, в Ордубаде — 18 мм (59%), в Бейлагане — 17 мм (60%), в Горанбое — 16 мм (83%), в Шамкире — 15 мм (54%), в Гёйгёле и Ярдымлы — по 13 мм, в Закатале — 13 мм, в Джалилабаде и Балакене — по 12 мм, в Садараке — 11 мм, в Шаруре и Нахчыване — по 10 мм, в Товузе — 8 мм, в Гяндже и Джульфе — по 7 мм, в Агстафе — 3 мм, в Ханкенди, Ходжалы, Зангилане и Физули — по 2 мм.

Отмечается, что западный ветер усиливался: максимальная скорость достигла 21 м/с в Дашкесане, 20 м/с в Шахдаге, 18 м/с в Шабране и 15 м/с в Зангилане.