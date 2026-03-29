 В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА | 1news.az | Новости
В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media12:21 - Сегодня
В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На территории страны сохранялась интенсивная дождливая погода, в горных районах выпал снег, с утренних часов осадки постепенно ослабли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова составила: в Шахдаге — 53 см, в Грызе — 8 см, в Кельбаджаре — 5 см, в Лачине и Хыналыге — по 3 см.

Количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове достигло 143 мм, что составляет 606% месячной нормы (примерно в 6 раз выше).

В Хызы выпало осадков 92 мм (204% нормы), в Гобустане — 88 мм (205%), в Шамахы — 83 мм (113%), в Гусаре — 82 мм (218%), в Грызе — 81 мм (146%), в Кюрдамире — 73 мм (213%), в Халтане — 72 мм (191%), в Хачмазе — 66 мм (272%), в Шахдаге — 65 мм (93%), в Кубе — 58 мм (154%), в Шеки — 52 мм (82%), в Шабране — 52 мм (225%), в Габале — 44 мм (49%), в Огузе — 44 мм (53%), в Дашкесане — 41 мм (79%), в Хыналыге — 39 мм (104%), в Агдаме — 33 мм (93%), в Тертере — 32 мм (120%), в Исмаиллы — 32 мм, в Нефтчале — 31 мм (107%), в Барде — 31 мм (116%), в Сабирабаде — 30 мм (100%), в Гёйчае — 28 мм (64%), в Гедабее — 28 мм (67%), в Гахе (Сарыбаш) и Лерике — по 26 мм, в Нафталане — 24 мм (125%), в Имишли — 24 мм (80%), в Агсу — 23 мм, в Зардабе — 23 мм (80%), в Билясуваре — 22 мм (59%), в Ширване — 22 мм (73%), в Шахбузе — 22 мм (51%), в Евлахе — 22 мм (91%), в Мингячевире — 21 мм (72%), в Астаре — 20 мм, в Лянкяране — 19 мм, в Ордубаде — 18 мм (59%), в Бейлагане — 17 мм (60%), в Горанбое — 16 мм (83%), в Шамкире — 15 мм (54%), в Гёйгёле и Ярдымлы — по 13 мм, в Закатале — 13 мм, в Джалилабаде и Балакене — по 12 мм, в Садараке — 11 мм, в Шаруре и Нахчыване — по 10 мм, в Товузе — 8 мм, в Гяндже и Джульфе — по 7 мм, в Агстафе — 3 мм, в Ханкенди, Ходжалы, Зангилане и Физули — по 2 мм.

Отмечается, что западный ветер усиливался: максимальная скорость достигла 21 м/с в Дашкесане, 20 м/с в Шахдаге, 18 м/с в Шабране и 15 м/с в Зангилане.

Актуально

Общество

Умер Расим Балаев

Общество

В Баку ожидается до 18 градусов тепла - ПРОГНОЗ

Общество

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ...

Общество

МЧС сообщает об эвакуации 118 граждан в безопасную зону - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Умер Расим Балаев

В Баку ожидается до 18 градусов тепла - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На автомагистрали Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Водителей мопедов в Азербайджане начнут штрафовать уже с 26 марта - ВИДЕО

В Азербайджане произошло землетрясение

В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

Последние новости

На Пашиняна напали в церкви, задержали двоих граждан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Премьер Испании: ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

Сегодня, 14:41

Умер Расим Балаев

Сегодня, 13:51

Спикер иранского парламента: США тайно планируют наземное наступление

Сегодня, 13:33

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Баку ожидается до 18 градусов тепла - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:45

В Дагестане закрыли пляжи из-за экологической катастрофы

Сегодня, 12:38

В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 12:21

На автомагистрали Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим

Сегодня, 12:10

Глава МИД Азербайджана выразил признательность иранскому коллеге

Сегодня, 12:05

В Исламабаде начались переговоры по кризису на Ближнем Востоке

Сегодня, 11:42

Будут ли наказаны водители, намеренно обрызгивающие пешеходов в дождливую погоду? - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто 23 преступления

Сегодня, 10:35

Мадуро впервые передал послание из американской тюрьмы

Сегодня, 10:15

В ВС Японии созданы спецподразделения для информационной войны

Сегодня, 09:50

США и Израиль нанесли удар по водохранилищу в Иране

Сегодня, 09:25

СМИ: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране

Сегодня, 09:00

Азербайджанские женщины-борцы завоевали 5 медалей в Эстонии

Сегодня, 00:02

Глава ВОЗ: число погибших в Ливане медработников за месяц превысило 50

28 / 03 / 2026, 23:45
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40