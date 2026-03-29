Глава МИД Азербайджана выразил признательность иранскому коллеге
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил признательность иранскому коллеге Аббаса Арагчи за слова благодарности в связи с гуманитарной помощью, направленной Баку Тегерану.
Как сообщает 1news.az, глава азербайджанского МИД опубликал пост в соцсети Х.
"Ваши искренние слова и благодарность ценны для нас. Народы Азербайджана и Ирана - дружественные и братские народы. Это также составляет основу наших отношений взаимоуважения и исторических связей между двумя странами. Желаем Ирану мира и спокойствия в кратчайшие сроки!" - говорится в публикации.
Səmimi sözləriniz və təşəkkürünüz bizim üçün dəyərlidir.
Azərbaycan və İran xalqları dost və qardaş xalqlardır. Bu, eləcə də İki ölkə arasında qarşılıqlı hörmət münasibətlərimizin və tarixi bağların təməlini təşkil edir.
İrana ən qısa zamanda sülh və əmin-amanlıq arzulayırıq!… https://t.co/Y2ZIm1Eew4 — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) March 29, 2026