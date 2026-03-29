Будут ли наказаны водители, намеренно обрызгивающие пешеходов в дождливую погоду? - ВИДЕО

На улицах Баку из-за скопившейся на дорогах воды автомобили обрызгивают пешеходов, стоящих у обочин.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, это вызывает недовольство и рассматривается как риск с точки зрения безопасности.

В ходе съёмок было зафиксировано, что некоторые водители игнорируют данные правила. Более того, во время подготовки репортажа съёмочная группа также пострадала от подобных ситуаций.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей быть особенно внимательными в дождливую погоду и учитывать безопасность пешеходов.

Отмечается, что в случае выявления таких нарушений в отношении водителей применяется штраф в размере 40 манатов в соответствии со статьёй 342.1.5 Кодекса об административных правонарушениях — за умышленное разбрызгивание воды или грязи на пешеходов, здания или транспортные средства.