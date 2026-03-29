Генконсульство: Тело Расима Балаева планируется отправить сегодня в Азербайджан

В Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле ведётся работа по отправке в Азербайджан тела народного артиста, актёра Расима Балаева.

Об этом сообщили АПА в Генконсульстве.

Сообщается, что отправка тела в Баку планируется сегодня.

Отметим, что в настоящее время сын народного артиста также находится в больнице «Memorial» в стамбульском районе Гёзтепе.

Ранее мы сообщали о том, что председатель Союза кинематографистов, народный артист Расим Балаев скончался сегодня утром в Турции, где проходил лечение от онкологического заболевания.