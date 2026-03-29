В Баку ожидается до 18 градусов тепла - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Утром местами прогнозируется туман, юго-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +9…+12 °C, днём +13…+18 °C. Атмосферное давление будет ниже нормы — 750 мм рт. ст., относительная влажность составит 70–80%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, в горных районах — снег. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в районах ночью составит +8…+11 °C, днём +15…+20 °C, в горах ночью — −3…−7 °C, днём — от −2 до +3 °C.