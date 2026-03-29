В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 30 марта вечером и 31 марта в некоторых регионах.

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что в Нахчыванской Автономной Республике, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Товузе, Гобустане, Нефтчале, Хызы, Агсу, Шамахы, Исмаиллы, Шеки, Огузе, Габале, Гусаре, Ширване, Мингячевире, Гёйчае, Гаджигабуле, Джебраиле, Сальяне, Лерике, Ярдымлы будет преобладать западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.